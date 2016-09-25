فيديو: الزمالك يتأهل لنهائي أفريقيا رغم هزيمته من الوداد

تأهل فريق الزمالك المصري إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم خسارته الكبيرة من الوداد المغربي 5 / 2 السبت في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة ليضرب موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي الذي تأهل في وقت سابق بتغلبه على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين.

وسجل أهداف الوداد ويليام جيبور (هدفين) في الدقيقتين 12 والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وإسماعيل الحداد في الدقيقة 19 وفابريس أونداما (هدفين) في الدقيقتين 56 و64 من ضربة جزاء، فيما سجل هدفي الزمالك باسم مرسي في الدقيقة 35 وستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 81.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة 4 / صفر ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-5 كما تأهل فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى المباراة النهائية بعدما تغلب

على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي 2 / صفر اليوم السبت في مباراة الإياب.

وسجل هدفي صن داونز أنطوني لافور وبيرسي تاو في الدقيقتين الخامسة و64.

وكان صن داونز قد خسر في مباراة الذهاب من زيسكو 1 / 2 لكنه تمكن من الفوز في الإياب ليصعد بمجموع المباراتين3-2.