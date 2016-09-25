شاهد: مطالب بمحاكمة مسؤولين أردنيين بعد مقتل ناهض حتر

طالب شقيق الكاتب الأردني ناهض حتر والذي قتل بالرصاص اليوم الأحد (25 سبتمبر أيلول) بإقالة زعماء سياسيين في الأردن.

وقال خالد حتر شقيق الكاتب الأردني القتيل إن الحكومة أبلغت شقيقه بأن أمنه ليس من مسؤوليتها.

وأضاف أمام حشد بمدينة الفحيص "إحنا نطالب فورا كحد أدنى بإقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمحافظ".

الكاتب الأردني – ناهض حتر

وقتل حتر بالرصاص أمام محكمة قبل مثوله أمامها لاتهامات "بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية" بعد أن أعاد نشر رسم كاريكاتيري اعتبر مسيئا للذات الإلهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني قوله إن المسلح أطلق ثلاث رصاصات على حتر على درج قصر العدل بالعاصمة الأردنية عمان.

وألقت السلطات القبض على المسلح.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على حتر – وهو مسيحي كان مؤيدا للرئيس السوري بشار الأسد- في أغسطس آب بعد أن أعاد نشر الكاريكاتير الذي يصور رجلا ملتحيا في الجنة وهو يدخن في السرير مع نساء ويطلب من الله أن يحضر له الخمر والمكسرات.

واعتبر مسلمون محافظون أردنيون ما فعله حتر مسيئا للإسلام.

وقالت السلطات إنه انتهك القانون بإعادة نشر الكاريكاتير.

وقال شاهدا عيان إن المسلح وهو ملتح وفي الخمسينات من العمر كان يرتدي دشداشة تقليدية من النوع الذي يضعه السنة المحافظون على رؤوسهم ممن يهجرون النمط الغربي في حياتهم.

جدير بالذكر أن الكاتب ناهض حتر كان قد اعتذر وأصدر بيانا أوضح فيه أن الرسم الذي نشره "كان يسخر من الإرهابيين وتصويرهم للرب والجنة ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد".

واتهم حتر خصومه الإسلاميين باستغلال الرسم الكاريكاتيري لتصفية الحسابات معه.