البث الحي
منوعات

شاهد: مشترو هواتف آيفون 7 يدمرونه بالمثقاب بسبب فيديو خادع

25/9/2016

تسبب فيديو خادع في دفع عدد من مشتري هواتف آيفون 7 إلى تدمير هواتفهم بمثقاب من أجل إيجاد فتحة لسماعات الأذن.

ويقدم الفيديو الخادع، الذي نشرته قناة "تيك راكس" على يوتيوب واجتذب ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة خلال أسبوع واحد، نصيحة لمشتري الهاتف الجديد بثقبه بمثقاب من أجل صنع فتحة لسماعات الأذن، التي لا تتوافر في الهواتف الجديدة، على عكس هواتف آيفون السابقة.

وقال عدد من ملاك آيفون 7 إنهم استمعوا للنصيحة وثقبوا هواتفهم التي تبلغ قيمة الواحد منها نحو 700 دولار أمريكي.

كانت شركة أبل قد أعلنت أنها ألغت فتحة سماعات الأذن في هواتف آيفون 7 لأن سماعات الأذن في الهاتف الجديد لاسلكية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)