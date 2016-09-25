شاهد: مشترو هواتف آيفون 7 يدمرونه بالمثقاب بسبب فيديو خادع

تسبب فيديو خادع في دفع عدد من مشتري هواتف آيفون 7 إلى تدمير هواتفهم بمثقاب من أجل إيجاد فتحة لسماعات الأذن.

ويقدم الفيديو الخادع، الذي نشرته قناة "تيك راكس" على يوتيوب واجتذب ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة خلال أسبوع واحد، نصيحة لمشتري الهاتف الجديد بثقبه بمثقاب من أجل صنع فتحة لسماعات الأذن، التي لا تتوافر في الهواتف الجديدة، على عكس هواتف آيفون السابقة.

وقال عدد من ملاك آيفون 7 إنهم استمعوا للنصيحة وثقبوا هواتفهم التي تبلغ قيمة الواحد منها نحو 700 دولار أمريكي.

كانت شركة أبل قد أعلنت أنها ألغت فتحة سماعات الأذن في هواتف آيفون 7 لأن سماعات الأذن في الهاتف الجديد لاسلكية.