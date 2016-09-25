شاهد: كيف استعاد مقاتلو المعارضة حندرات من الجيش السوري؟

أظهر فيديو نُشر على موقع للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد (25 سبتمبر أيلول)، أظهر مقاتلين قال إنهم من المعارضة السورية وهم يشنون هجوما مضادا في مخيم "حندرات" شمالي حلب.

ونشب القتال بعدما انتزعت القوات الحكومية السورية السيطرة على المنطقة من المقاتلين فأحكمت حصارها على شرق المدينة الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة.

وسيطر قوات من جيش النظام السوري والجماعات المتحالفة معه على مخيم "حندرات" للاجئين الفلسطينيين في أول تقدم بري كبير له في إطار الهجوم.

وشن مقاتلو المعارضة هجوما مضادا بعد ذلك بساعات.

وقال مقاتلو معارضة اليوم الأحد إنهم كانوا قد استعادوا السيطرة على المخيم.

وأقر الجيش الذي يحصل على دعم من جماعات تدعمها إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية وجماعة فلسطينية بأن المعارضة استعادت السيطرة على حندرات.

ويظهر في الفيديو رجال ورد أنهم مقاتلو معارضة وهم يجرون رجلا في شارع ويقولون إنه عضو في جماعة لواء القدس الفلسطينية وإنهم أسروه.