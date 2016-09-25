البث الحي
منوعات

شاهد: كيف استعاد مقاتلو المعارضة حندرات من الجيش السوري؟

25/9/2016

أظهر فيديو نُشر على موقع للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد (25 سبتمبر أيلول)، أظهر مقاتلين قال إنهم من المعارضة السورية وهم يشنون هجوما مضادا في مخيم "حندرات" شمالي حلب.

ونشب القتال بعدما انتزعت القوات الحكومية السورية السيطرة على المنطقة من المقاتلين فأحكمت حصارها على شرق المدينة الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة.

وسيطر قوات من جيش النظام السوري والجماعات المتحالفة معه على مخيم "حندرات" للاجئين الفلسطينيين في أول تقدم بري كبير له في إطار الهجوم.

وشن مقاتلو المعارضة هجوما مضادا بعد ذلك بساعات.

وقال مقاتلو معارضة اليوم الأحد إنهم كانوا قد استعادوا السيطرة على المخيم.

وأقر الجيش الذي يحصل على دعم من جماعات تدعمها إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية وجماعة فلسطينية بأن المعارضة استعادت السيطرة على حندرات.

ويظهر في الفيديو رجال ورد أنهم مقاتلو معارضة وهم يجرون رجلا في شارع ويقولون إنه عضو في جماعة لواء القدس الفلسطينية وإنهم أسروه.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)