شاهد| عصام حجي للجزيرة مباشر: مبادرتي لم تكتمل بعد

قال عالم الفضاء المصري عصام حجي إن مبادرة الفريق الرئاسي 2018 لم تكتمل بعد وينقصها الكثير، وأنه يقبل أي نقد علمي وبنَّاء بشأنها، داعياً للتكاتف حولها.

وكان حجي الذي عمل مستشارا لرئيس الجمهورية في مصر عام 2013 طرح مبادرة أسماها "مبادرة الفريق الرئاسي 2018" دعا فيها إلى تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية وتطوير الاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة على أن تكون على رأس مهام الفريق الرئاسي المتفق عليه لخوض انتخابات الرئاسة في أقل من عامين حتى 2018.

وأضاف حجي في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر السبت أنه من "السذاجة" قول البعض بأن المبادرة تخلو من الجوانب السياسية، مؤكدا ان التعليم هو السلاح الأول للنهوض بمصر.

وتستضيف قناة الجزيرة مباشر اليوم الأحد حجي في حوار خاص في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.