البث الحي
منوعات

شاهد| عصام حجي للجزيرة مباشر: مبادرتي لم تكتمل بعد

24/9/2016

قال عالم الفضاء المصري عصام حجي إن مبادرة الفريق الرئاسي 2018 لم تكتمل بعد وينقصها الكثير، وأنه يقبل أي نقد علمي وبنَّاء بشأنها، داعياً للتكاتف حولها.

وكان حجي الذي عمل مستشارا لرئيس الجمهورية في مصر عام 2013 طرح مبادرة أسماها "مبادرة الفريق الرئاسي 2018" دعا فيها إلى تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية وتطوير الاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة على أن تكون على رأس مهام الفريق الرئاسي المتفق عليه لخوض انتخابات الرئاسة في أقل من عامين حتى 2018.

وأضاف حجي في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر السبت أنه من "السذاجة" قول البعض بأن المبادرة تخلو من الجوانب السياسية، مؤكدا ان التعليم هو السلاح الأول للنهوض بمصر.

وتستضيف قناة الجزيرة مباشر اليوم الأحد حجي في حوار خاص في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)