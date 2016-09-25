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شاهد: سناب تشات تطلق نظارة ذكية يمكنها التصوير بانوراميا

25/9/2016

كشفت سناب شات عن نظاراتها الخاصة التي أطلقت عليها اسم سبكتاكلز "Spectacles"، وأعلنت أيًضا عن تغيير اسمها التجاري من سناب شات ليصبح ”سناب“.

وقال إيفان شبيغل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سناب شات في لقاء مع صحيفة وول ستريت جورنال إن شركته ستطرح نظاراتها الشمسية الخاصة في الأسواق  خريف العام الحالي بسعر 130 دولارا.

وأضاف أن النظارة الجديدة من شأنها تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مدة كل منها 10 ثوان.

وأوضح أن النظارة تمتلك زًرا واحًدا فقط يتم الضغط عليه لتسجيل الفيديو“.

وتضم النظارة أضواء حول الكاميرا يتم تشغيلها عند بدء تسجيل الفيديو لتنبيه الآخرين أن المستخدم يقوم الآن بتسجيل الفيديو.

وتستخدم الكاميرا عدسات ذات زاوية تصوير بمقدار 115 درجة تقول الشركة إنها تقارب حيز الرؤية الطبيعي للشخص، وتسجل فيديوهات دائرية في محاولة لخلق تجربة مشاهدة تحاكي المشاهدة الطبيعية.

وستأتي النظارة بقياس واحد عند طرحها ولكن بثلاثة خيارات للألوان هي الأسود والأزرق المخضر والمرجاني، ووفق شبيغل فإنه سيتم طرحها أولا بكميات قليلة لمعرفة إن كانت تلائم حياة الناس وتنال إعجابهم.

ويأتي هذا التصريح ليؤكد تكهنات تبعت تسرب إعلان عن النظارة انتشر بوقت سابق الجمعة على يوتيوب وانتهى بعبارة "سبكتاكلز من شركة سناب".

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