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شاهد: زوجة أمريكي أسود تصور لحظة مقتله على يد الشرطة

25/9/2016

بثت زوجة الأمريكي من أصول أفريقية كيث لامونت سكوت فيديو يظهر لحظة مقتله على يد قوات الشرطة في مدينة تشارلوت بولاية كاورلينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو الزوجة وهي تصرخ في وجه الشرطة "لا تقتلوه.. لم يفعل شيئا.. ليس لدية مسدسا "

وتصاعدت حالة التوتر في المدينة بعد مقتل سكوت البالغ من المعمر 43 عاما، وقالت الشرطة إنه كان مسلحا.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عندما اقترب أفرادها من الرجل في مرأب للسيارات داخل مجمع سكني.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص قرب موقع الحادث للاحتجاج على مقتل كيث لامونت سكوت وألقى بعضهم زجاجات المياه و حملوا عصيا كبيرة وهم يواجهون شرطة مكافحة الشغب.

وذكرت إدارة الشرطة في بيان أن الشرطي برينتلي فينسون أطلق النار من سلاحه فأصاب سكوت "الذي شكل تهديدا خطيرا وشيكا على حياة رجال الشرطة."

وأوضحت الإدارة أن فينسون الذي التحق بالعمل في شرطة تشارلوت في يوليو تموز 2014 أسود. ومنحت الإدارة فينسون إجازة إدارية مدفوعة الأجر بعد الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة منذ سنتين تصاعدا في التوتر العرقي بعد عدد من الأخطاء وأعمال العنف التي قامت بها الشرطة، غالبا ضد رجال سود غير مسلحين.

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