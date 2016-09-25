شاهد: زعيم "بوكو حرام" يعلن إنه على قيد الحياة

ظهر أبوبكر شيكاو زعيم جماعة "بوكو حرام" النيجيرية في تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد (25 سبتمبر أيلول) نفى فيه تصريحات الجيش النيجيري بأنه أصيب بجروح خطيرة.

وقالت القوات الجوية النيجيرية الشهر الماضي إنها قتلت أعضاء بارزين من جماعة "بوكو حرام" التي قتلت نحو 15 ألف شخص وشردت أكثر من مليونين في تمرد مستمر منذ سبع سنوات وأضافت أن شيكاو أصيب.

وقال رجل يفترض أنه شيكاو في الفيديو "وإلى طواغيت نيجيريا خاصة وغرب أفريقيا عامة موتوا بغيظكم ليس الخبر كما زعمتم ليس الخبر كما وزعتم لأنكم قد وزعتم الخبر ونشرتموه في وسائل إعلامكم على أنكم جرحتموني أو قتلتموني فها أنا ذا أقول لكم بإذن الله أيها الطواغيت إنني في خير وعافية وسلامة بإذن الله لم يصبني شيء ولا أموت إلا إذا جاء أجلي وإنه لا يستبق أحد أجله المحدد له ولا يتأخر عنه".

وكان الجيش قد أعلن في السابق مقتل شيكاو ليظهر رجل في وقت لاحق يقول إنه هو وإنه بخير ويدلي بتصريحات في تسجيلات مصورة.

وجاءت تصريحات القوات الجوية الشهر الماضي بعد أيام من إعلان تنظيم الدولة الذي بايعته بوكو حرام العام الماضي تعيين زعيم جديد لفرع التنظيم في غرب أفريقيا فيما بدا أنه رفض لشيكاو.

وتم تجاهل هذا التعيين في وقت لاحق في تسجيل صوتي مدته عشر دقائق نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل قال إنه شيكاو مما ينم عن انقسامات داخل الجماعة.