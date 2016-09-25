شاهد: العدالة والتنمية يبدأ حملته الانتخابية بالمغرب

بدأت الأحزاب السياسية في المغرب حملاتها قبيل الانتخابات العامة المقررة في السابع من أكتوبر / تشرين أول المقبل.

حضر رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران إطلاق حملة حزبه اليوم الأحد في ملعب بالعاصمة الرباط.

تجمع ما يزيد على خمسة آلاف من مؤيدي حزب العدالة والتنمية للاستماع إلى خطابات ورؤية مرشحي الحزب الإسلامي.

ويقود الحزب، والذي يتمتع بدعم قوي في مدن المملكة الواقعة شمالي أفريقيا، الائتلاف الحكومي في المغرب، ويأمل في زيادة عدد مقاعده بعد المكاسب الكبرى التي حققها في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي.