شاهد: العثور على ثعبان قد يكون الأضخم على الإطلاق بالبرازيل

عثر عمال بناء في البرازيل على ثعبان ضخم يعتقد أنه أكبر ثعبان يتم العثور عليه على الإطلاق.

وكان العمال يقومون بتفجير أحد الكهوف في سد بيلو مونت بولاية بارا في البرازيل عندما ظهر لهم ثعبان هائل من بين الصخور.

وبلغ طول الثعبان 10 أمتار في حين بلغ وزنه 400 كيلوغرام، ويصل قطره إلى متر كامل.

واضطر العمال إلى الاستعانة برافعة لنقل الثعبان، الذي لم يتضح ما إذا كان العمال قد قتلوه أم لا.

وسد بيلو مونت هو سد هيدروليكي ويجري إنشاؤه على نهر شينغو، ويعد هذا السد رابع أكبر سد في العالم بعد سدود الممرات الثلاثة في الصين.