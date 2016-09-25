شاهد: الصين تبدأ تشغيل أضخم تليسكوب في العالم

بدأت الصين اليوم الأحد تشغيل أكبر تليسكوب في العالم، بعدما استغرق إنشاؤه نحو خمس سنوات ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

وتكلف إنتاج التليسكوب، الذي أطلق عليه اسم "فاست"، مليارا و200 مليون يوان (180 مليون دولار)، وتسعى الصين من خلاله إلى "استكشاف الفضاء والبحث عن حياة خارج الأرض" حسبما أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية.

ويقع التلسكوب بمقاطعة قويتشو، ويبلغ اتساعه نحو ثلاثين ضعف اتساع ملعب كرة قدم، ويتكون من أكثر من 4 آلاف وحدة عاكسة.

ووصفه العلماء الصينيون بأنه "أذن" شديدة الحساسية، وتستطيع رصد إشارات ضعيفة للغاية من الفضاء الخارجي.

ويحتل برنامج الفضاء الصيني أولوية بالنسبة للحكومات الصينية منذ سنوات.

وتطمح الصين إلى إرسال بشر إلى القمر بحلول عام 2036 وبناء محطة فضائية بدأ العمل فيها بالفعل.