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شاهد: أول مطعم نباتي يفتح أبوابه في العاصمة القطرية

25/9/2016

حوّل الشاب القطري غانم السليطي حبه للنظام الغذائي النباتي إلى عمل تجاري؛ حيث شارك في تأسيس أول مطعم نباتي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأمل السليطي من خلال مطعمه "إيفرجرين" إلى نشر مفهوم الأكل الصحي وتناول الأطعمة الصحية.

وأضاف السليطي أنه لا يدعو الناس إلى أن يكونوا جميعا نباتيين، لكنه يدعو الجميع إلى البحث عن الطعام الصحي والطازج، معتبرا أن الكثير من الأطعمة افتقدت نكهتها الطبيعية بسبب طريقة الإعداد واستخدام الكثير من السكريات والدهون في الطهي.

وقال أحد الطهاة إن الفكرة مثلت تحديا بالنسبة لهم أن يقدموا طعاما لذيذا وصحيا في نفس الوقت، وأضاف أنهم اجتهدوا في إيجاد البدائل الصحية للوصفات الشهيرة.

كما عبر عدد من رواد المطعم، الذي يقع بحي اللؤلؤة الراقي بالدوحة، عن إعجابهم بالفكرة، وخصوصا في ظل عدم وجود مطاعم مماثلة في العاصمة القطرية.

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