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شاهد:حفل موسيقى للأخوين رحباني يضيء ليالي البحر الميت

25/9/2016

احتشد مئات الأردنيين داخل مسرح في الهواء الطلق في البحر الميت لحضور حفل موسيقي لأعمال الملحنين اللبنانيين الشهيرين الأخوين رحباني.

وكان الأخوان الراحلان عاصي ومنصور رحباني ملحنين وموسيقيين ومؤلفين وكاتبين مسرحيين، وقد اشتهرا بعملهما مع أسطورة الغناء العربي فيروز.

وأقيمت هذه الأمسية يوم الجمعة (23 سبتمبر أيلول) في إطار سلسلة حفلات ليالي البحر الميت التي تنظمها شركة "سكستينث أوف ماي"  بهدف دعم المشهد الثقافي والموسيقي في البلاد.

وشارك في هذا الحفل المغنون غسان صليبا ورونزا وهبة طوجي وسيمون عبيد الذين غنوا أكثر أغاني الأخوان رحباني شعبية وانتشارا.

كما رافقهم على البيانو أسامة رحباني نجل منصور رحباني.

وغنت الجماهير وصفقت على الأنغام التي ترددت أصداؤها وسط الجبال القريبة من المسرح في الهواء الطلق.

واختتمت الأمسية بعرض للألعاب النارية التي أضاءت السماء ليلا.

وتتضمن ليالي البحر الميت سلسلة من العروض يشارك فيها المطرب العراقي كاظم الساهر والموسيقي اليوناني ياني.

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