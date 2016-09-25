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ترامب يهدد بإحضار عشيقة كلينتون السابقة إلى مناظرة مع هيلاري

25/9/2016

جينيفر فلاورز عشيقة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون

هدد دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم السبت بإحضار جينيفر فلاورز، التي كانت على علاقة غرامية مع الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون، إلى مناظرة مع منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وأعلن ترامب عن تهديده بعدما أعلن  رجل الأعمال مارك كوبان، خصم ترامب وأحد مؤيدي كلينتون، انه سيكون حاضرا في المناظرة.

وقال ترامب على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "إذا أراد مارك كوبان .. أن يجلس في الصف الأمامي، فربما سأضع جينيفر فلاورز بجواره". وكشفت فلاورز عن علاقة غرامية بينها وبين بيل كلينتون عام 1992 خلال حملته الرئاسية. ونفى كلينتون وجود علاقة بينهما في البداية، إلا إنه اعترف في وقت لاحق وتحت القسم بوجود علاقة جنسية جمعتهما.

وردت فلاورز على تغريدة ترامب، قائلة "مرحبا دونالد أنت تعرف أنني من مؤيديك وبالتأكيد سأكون في المناظرة!".

ومن المقرر أن يلتقى كلينتون وترامب في أول مناظرة من بين ثلاث مناظرات رئاسية متلفزة مساء يوم غد الاثنين.

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