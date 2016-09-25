ترامب: سأعترف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل

أعلن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب الأحد 25سبتمبر/أيلول 2016 خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، أنه سيعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل في حال انتخابه، وفق ما أفادت حملته.

وأضافت حملة المرشح الجمهوري في بيان لها أن "ترامب اعترف بأن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، وأن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، ستقبل في نهاية المطاف بتوصية قديمة العهد للكونغرس بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل".

وبحث ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الاتفاق النووي الإيراني والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية والجدار الإسرائيلي العازل وغيرها من القضايا الإقليمية المثيرة للقلق.

وبعد اجتماع دام ساعة في برج ترامب في نيويورك أصدرت حملة المرشح الجمهوري بيانا يقول إن ترامب وصف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بأنها "استثمار ممتاز" للولايات المتحدة.

واتفق مع نتنياهو على أن عملية السلام في الشرق الأوسط لن تتحقق إلا عندما "ينبذ الفلسطينيون الكراهية والعنف ويقبلون بإسرائيل كدولة يهودية".

وناقش الرجلان أيضاً "التجربة الناجحة لإسرائيل (على صعيد) سياج أمني ساعد في تأمين حدودها".

وقال البيان أيضاً إن "ترامب أقر بأن إسرائيل ومواطنيها عانوا منذ وقت طويل من الإرهاب الإسلامي. وهو يتفق مع رئيس الوزراء نتنياهو على أن الشعب الإسرائيلي يريد سلاماً عادلاً ودائماً مع جيرانه، لكن هذا السلام لن يكون إلا حين يتخلى الفلسطينيون عن الكره والعنف ويقبلون بدولة إسرائيل كدولة يهودية".