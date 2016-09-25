باحثون يطورون برنامجا لقياس مشكلات التخاطب عند الأطفال

برنامج آلي لقياس مشكلات التخاطب عند الأطفال (الجزيرة)

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة برنامج كمبيوتر لقياس مشكلات التخاطب واللغة لدى الأطفال.

ومن المعروف أن اكتشاف مشكلات التخاطب واللغة لدى الطفل وبدء رحلة العلاج في سن مبكر يحقق نتائج أفضل في تحسين المشكلة المرضية، وأشارت إحدى الدراسات العلمية مؤخراً إلى أن 60% من هؤلاء الأطفال لا يتم تشخيص حالتهم حتى بلوغهم مرحلة رياض الأطفال وما بعده.

وابتكر فريق من الباحثين في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالتعاون مع معهد المهن الصحية بمستشفى ماساشوسيتس العام برامج كمبيوتر يمكنه قياس قدرات النطق والتخاطب لدى الأطفال بشكل آلي بل وتقديم تشخيص دقيق لطبيعة المشكلات التي يعانون منها.

ونقل موقع "ساينس ديلي" المعني بالأبحاث والابتكارات العلمية عن الباحث جون غوتاغ وهو أحد أعضاء فريق البحث قوله خلال مؤتمر علمي للتخاطب: "لقد أوشكنا على الانتهاء من عملنا".

ويقوم البرامج بتحليل تسجيلات صوتية لأداء الأطفال بناء على اختبار قياسي قائم على تلاوة قصة ما على الطفل مصحوبة بمجموعة من الصور، ثم يطلب من الطفل إعادة رواية القصة بأسلوبه الخاص.

وقال غوتاغ إن الفكرة المثيرة هناك هو إمكانية إجراء الاختبار بشكل آلي تماماً اعتماداً على آلة بسيطة للغاية.

وأضاف "يمكننا أن نتخيل إجراء عملية تلاوة القصة بواسطة هواتف محمول أو كمبيوتر لوحي، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية إجراء اختبارات التخاطب لعدد كبير من الأطفال بتكلفة منخفضة، وهو ما سيسدي خدمة جليلة للمجتمع".