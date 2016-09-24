مصر: اعتقال "إخوان" خططوا لضرب الاقتصاد بحوزتهم 70 ألف دولار

قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صحفي السبت، إنها أحبطت أكبر مخطط لجماعة الإخوان استهدف اختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية.

وأفادت وزارة الداخلية في بيانها بأن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيانا تحت مسمى "وحدة الأزمة" يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.

وأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية شمال البلاد، لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.

وجاء بالبيان أنه تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا" وضبط القيادي شعبان جميل عواد السيد "مطلوب ضبطه في القضية رقم 4829 /2016 إداري قسم العبور" و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لـ5 آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".

وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها 106 آلاف جنيه مصري (نحو 12 ألف دولار أمريكي) كانت معدة للتوزيع على مسئولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها "إعلامياً وجماهيرياً" والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.

وقالت الوزارة في بيانها أن المتهمين اعترفوا تفصيلاً "تم توثيقها بالصوت والصورة" بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها "تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضي قدماً في أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد في ظل استمرار الجماعة "الإرهابية" في نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.