فيديو: مشاهد مأساوية لجثث طافية من ضحايا مركب "رشيد" بمصر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر عمليات انتشال الجثث, وتجمهر ذووهم للتعرف على جثامينهم في محافظة البحيرة بمصر.

وغرق، الأربعاء الماضي، قارب يقل مئات من المهاجرين غير النظاميين من مصر والسودان وإريتريا والصومال، في البحر الأبيض المتوسط، شمالي مصر، أمام سواحل مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة "دلتا النيل/شمال"، ما أسفر حتى الآن عن 166 غريقاً "لم يتم تحديد جنسياتهم بعد"، حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وفق تصريحات رسمية أكدت أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة حيث كان القارب يقل المئات.