فيديو: شبيه إبراهيموفيتش يقتحم الملعب ويطارده أمام الجمهور

اقتحم مشجع لفريق مانشستر يونايتد ملعب "أولد ترافورد" عقب انتهاء مباراة الفريق الكروي أمام ضيفه ليستر سيتي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم(البريمرليغ).

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن المشجع الذي اقتحم ملعب المباراة هو شبيه للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث توجه إليه على الفور ليقوم بمصافحته وسط اندهاش الجماهير التي تواجدت في الاستاد.

وقام شبيه إبراهيموفيتش بالاقتراب من المهاجم السويدي للحصول على صورة تذكارية معه، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه إلى الاستغراب من الشبه الكبير بينه وبين المشجع، ليتلقى الأمر بصدر رحب.

واستمر إبراهيموفيتش في المزاح مع شبيهه المشجع إلى أن قامت الشرطة الإنجليزية المكلفة بتأمين المباراة بالإمساك به وإخراجه من الملعب.

ويعد الموسم الحالي 2016-2017، الأول لإبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد حيث انتقل إلى صفوفه بداية الموسم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح إبراهيموفيتش حتى الآن في تسجيل أربعة أهداف في الدوري المحلي بفارق هدف واحد فقط عن ثلاثة لاعبين متصدرين قائمة هدافي الموسم.

الصور من موقع الديلي ميل