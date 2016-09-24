شاهدI علاء الأسواني ساخراً: وبمواجهة المتهم انهار واعترف!

سخر الأديب المصري علاء الأسواني خلال ندوته الأسبوعية، أمس الجمعة بالقاهرة، من طريقة تعاطي النظام الحالي مع السجناء في مصر.

واستحضر "الأسواني" أمثلة على ذلك، فمن حين لآخر تعلن الشرطة عن وفاة 4 حاولوا الهرب قفزاً من الطابق الثاني أثناء مطاردتهم، أو هبوط مفاجئ لبعض السجناء أدى إلى وفاتهم، وقال ساخراً "الهبوط المفاجئ دا فكرة مدهشة محتاجة بحث طبي".

كما سخر من ألفاظ غامضة وغير منطقية تستخدمها وسائل الإعلام نقلاً عن بيانات الأمن مثل "وبمواجهة المتهم انهار واعترف" فرد عليه أحد الحضور "هما بيعترفوا بالهرَّاوة" أي العصا التي يُعذب بها المتهمون، وهي نوع من الموجهة غير القانونية الشائعة في مصر.