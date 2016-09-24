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شاهد: مانشستر سيتي يفوز بثلاثية على سوانزي سيتي

24/9/2016

حقق مانشستر سيتي فوزا غاليا على مضيفه سوانزي  سيتي بثلاثة أهداف لهدف السبت في المرحلة السادسة من  الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليواصل فريق المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا عزفه المنفرد على قمة جدول المسابقة.

وهذا هو الفوز السادس على التوالي لمانشستر سيتي في المسابقة ليرفع رصيده إلى 18  نقطة في صدارة جدول المسابقة فيما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند أربع نقاط بعدما مني بالهزيمة الرابعة في المسابقة هذا الموسم، وفشل في تحقيق الفوز  للمباراة الخامسة على التوالي.

ومدد مانشستر سيتي سجل انتصاراته المتتالية وحافظ على العلامة الكاملة بقيادة  غوارديولا حيث حقق الفريق اليوم انتصاره العاشر على التوالي في عشر مباريات رسمية خاضها بقيادة غوارديولا في مختلف البطولات.

وكانت المباراة أفضل استعداد للفريق قبل مباراته المقررة يوم الأربعاء المقبل أمام  مضيفه سلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوربا.

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