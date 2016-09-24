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شاهد: مؤتمر أممي لبحث الاتجار في العاج وصيد الفيلة

24/9/2016

بدأ في جنوب أفريقيا اليوم السبت (24 سبتمبر/ أيلول) مؤتمر للأمم المتحدة بشأن التجارة العالمية في الحياة البرية وتتصدر جدول الأعمال التجارة في العاج المأخوذ من الفيلة وقرون حيوان وحيد القرن.

ويأتي انعقاد المؤتمر السابع عشر للاتفاقية الدولية للتجارة في الأنواع المهددة بالانقراض في وقت تتزايد فيه أنشطة صيد الفيلة ووحيد القرن في أفريقيا ما يزيد من إلحاح أحدث جولة من المحادثات. وجاءت المبادرات المثيرة للجدل من الدول المجاورة لجنوب أفريقيا.

وتقدمت ناميبيا وزيمبابوي بمقترحات لرفع الحظر الدولي على مبيعات العاج كي يمكنهما بيع المخزون لديهما وجمع أموال للحفاظ على الحياة البرية.

ويستمر المؤتمر حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والاتفاقية الدولية تنظم التجارة في الحيوانات والنباتات البرية أو المنتجات التي تؤخذ منها لتأمين بقائها.

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