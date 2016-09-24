البث الحي
منوعات

شاهد: رِهان يدفع سائحاً لصعود الدَّرَج بسيارته!

24/9/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لسائح صعد دَّرَجاً حجرياً بسيارته، وفق ما نشرته صفحة People’s Daily, China على موقع "يوتيوب".

وأظهر الفيديو مجموعة من السائحين يزورون منطقة دا جيان شان ذات المناظر الخلابة فى مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، وقيام أحدهم بصعود سلالم حجرية طويلة بسيارة من نوع رينغ روفر، ما ألحق أضراراً بالمكان.

وبدأ الفيديو بتحدي بين أصدقاء صاحب السيارة الرينغ روفر حول إمكانية صعوده تلك  السلالم الحجرية مقابل زجاجات البيرة، فقبل الشاب التحدي ونجح في الصعود حتى منتصف الدَّرج، ثم عاود النزول، ما ألحق أضرارً بالغة بالدّرَج، ويمكن رؤية الحصى التي انهارت أثناء الصعود والنزول.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة وغضب وانتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعترض كثيرون على تخريب مكان سياحي لمجرد كسب رهان.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)