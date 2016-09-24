شاهد: رِهان يدفع سائحاً لصعود الدَّرَج بسيارته!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لسائح صعد دَّرَجاً حجرياً بسيارته، وفق ما نشرته صفحة People’s Daily, China على موقع "يوتيوب".

وأظهر الفيديو مجموعة من السائحين يزورون منطقة دا جيان شان ذات المناظر الخلابة فى مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، وقيام أحدهم بصعود سلالم حجرية طويلة بسيارة من نوع رينغ روفر، ما ألحق أضراراً بالمكان.

وبدأ الفيديو بتحدي بين أصدقاء صاحب السيارة الرينغ روفر حول إمكانية صعوده تلك السلالم الحجرية مقابل زجاجات البيرة، فقبل الشاب التحدي ونجح في الصعود حتى منتصف الدَّرج، ثم عاود النزول، ما ألحق أضرارً بالغة بالدّرَج، ويمكن رؤية الحصى التي انهارت أثناء الصعود والنزول.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة وغضب وانتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعترض كثيرون على تخريب مكان سياحي لمجرد كسب رهان.