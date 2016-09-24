شاهد: دورتموند شريكا موقتا لبايرن بعد فوزه على فرايبورغ

فاز بوروسيا دورتموند وصيف البطل على ضيفه فرايبورغ 3-1 اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع دورتموند رصيده إلى 12 نقطة وصار شريكا موقتا في الصدارة لبايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة الأخيرة الذي يحل ضيفا على هامبورغ اليوم السبت، فيما وقف رصيد فرايبورغ عند 6 نقاط في المركز التاسع.

على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، تبادل الفريقان المحاولات والفرص التي كانت متكافئة إلى حد كبير، واحدة بواحدة في الشوط الأول رغم السيطرة الميدانية الواضحة لصاحب الأرض (نحو 75%) قابلها الضيف بارتكاب الأخطاء (15 خطأ).

وانتظر دورتموند حتى الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط لافتتاح التسجيل عبر هدافه الغابوني بيار ايميرك اوباميانغ بعدما تلقى كرة داخل المنطقة من الفرنسي عثمان دمبيليه تابعها بيمناه من زاوية ضيقة في أسفل الزاوية اليسرى لمرمى فرايبورغ.

وفي الشوط الثاني، وبعد أطباق شبه كامل لمنطقة فرايبورغ، أضاف دورتموند الهدف الثاني عبر البولندي لوكاس بيشتشيك الذي تبادل الكرة مع الأرجنتيني غونزالو كاسترو أرسلها الأخير عرضية أمام المرمى ارتدت من قدم التركي تشاغلار سويونجو إلى البولندي الذي أعادها بروية الى الشباك (53).

ولم ييأس فرايبورغ رغم الحصار الشديد المفروض عليه، وقلص الفارق بواسطة مكسيميليان فيليب الذي استغل كرة بينية من سانيك هابيرر تابعها بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس السويسري رومان بوركي (60).

لكن الدولي البرتغالي رافائيل غيريرو بديل ماريو غوتسه العائد إلى ناديه الشابق من بايرن ميونيخ، أعاد الأمور إلى نصابها بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بعد كرة مناسبة داخل المنطقة من غونزالو كاسترو أيضا.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 12 نقطة من 4 مباريات

2- بوروسيا دورتموند 12 من 5

3- كولن 10 من 4

4- اينتراخت فرانكفورت 9 من 4

5- هرتا برلين 9 من 4