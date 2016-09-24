شاهد: بوغبا يقود مانشستر لسحق ليستر سيتي بأربعة أهداف

أعاد جوزيه مورينيو البريق لمانشستر يونايتد ليسحق ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 4-1 اليوم السبت في أولد ترافورد ويثبت صحة قراره بوضع القائد وين روني على مقاعد البدلاء.

وبدا أن التغييرات الأخيرة في الفريق منحت بول بوجبا مساحة أكبر ليسجل أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 42 وساهم في صنع الهدف الثاني الذي أحرزه خوان ماتا في الدقيقة 37.

وكان لماتا أيضا دورا كبيرا في الهدف الثالث ليونايتد عبر تمريرة عرضية إلى ماركوس راشفورد ليحول الأخير الكرة في الشباك من مدى قريب بعدما افتتح كريس سمولينغ الأهداف بضربة رأس في الدقيقة 22.

وجاءت ثلاثة من الأهداف الأربعة من ركلات ركنية نفذها داني بليند من الناحية اليسرى ليتلقى ليستر الخسارة الثالثة في الدوري هذا الموسم.

ورد الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليستر باستبدال جيمي فاردي ورياض محرز في الشوط الثاني والدفع بديماراي جراي الذي سدد بقوة من مسافة 20 ياردة في الشباك بعيدا عن متناول ديفيد دي خيا حارس يونايتد ليحرز الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 59.

وشارك روني الهداف التاريخي لإنجلترا كبديل في وقت متأخر.

وقال مورينيو للصحفيين عقب المباراة "بالطبع هو (روني) سعيد مثلي. فريقه فاز. هو لاعب مهم بالنسبة لي وللفريق وللبلاد. أثق فيه بشكل كامل".

ورفع الفوز رصيد يونايتد إلى 12 نقطة في المركز الثالث من ست مباريات قبل مواجهات ستقام في وقت لاحق اليوم بينما تراجع ليستر إلى المركز 12 بسبع نقاط.