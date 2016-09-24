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شاهد: برشلونة يصعق خيخون بخمسة أهداف بدون ميسي

24/9/2016

أحرز لويس سواريز ورافينيا هدفين في الشوط الأول قبل أن يسجل الفريق ثلاثة أهداف متأخرة في الشوط الثاني خلال سبع دقائق بينها ثنائية لنيمار ليفوز برشلونة على مضيفه سبورتنغ خيخون الذي لعب بعشرة لاعبين 5-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وخاض برشلونة أول مباراة هذا الموسم بدون الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد بداية متواضعة للفريق الكتالوني صنع التركي اردا توران هدف التقدم لبرشلونة عندما مرر الكرة إلى لويس سواريز الذي راوغ إيفان كويلار حارس خيخون ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 29.

وضاعف رافينيا النتيجة بعدها بثلاث دقائق من ضربة رأس إثر تمريرة سيرغي روبرتو.

وخاض أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 لطرد القائد البرتو لورا بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد التحام مع روبرتو.

ومع تبقي تسع دقائق على النهاية ارتطمت تسديدة البديل باكو الكاسير في العارضة ليتابعها نيمار في المرمى.

وصنع سيرغي روبرتو هدفه الثاني في المباراة عندما حول كرة عرضية على رأس توران وضعها في الشباك قبل النهاية بخمس دقائق.

وأضاف نيمار هدفه الثاني قبل دقيقتين على النهاية من تسديدة أرضية من مدى قريب تجاوزت كويلار.

وأصيب ميسي في فخذه خلال التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد على ملعب برشلونة يوم الأربعاء الماضي ليغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع.

وجمع برشلونة 13 نقطة من أول ست مباريات في المسابقة ليعتلي القمة متساويا مع ريال مدريد الذي يمكنه استعادة الصدارة عندما يلتقي لاس بالماس في وقت لاحق اليوم.

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