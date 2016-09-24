شاهد: باريس سان جيرمان يسقط على أرض تولوز بهدفين

تلقى باريس سان جيرمان هزيمته الثانية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم عندما خسر 2-صفر في تولوز بعدما لعب بعشرة لاعبين أمس الجمعة.

وتلقى بطل فرنسا هدفين في الشوط الثاني عن طريق يان بوديجر وجيمي دورماز ليتراجع للمركز الثالث برصيد 13 نقطة من سبع مباريات.

ويحتل تولوز الان المركز الثاني ولديه 14 نقطة خلف نيس بفارق الأهداف قبل أن يحل صاحب الصدارة ضيفا على نانسي غدا الأحد.

ولعب باريس سان جيرمان – الذي غاب عنه حاتم بن عرفة بعدما استبعده المدرب اوناي ايمري من التشكيلة للمباراة الرابعة على التوالي – بتوتر عقب طرد سيرج أورييه في الدقيقة 46.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بحذر؛ لكن سرعان ما رفع إيقاعه واقترب من التسجيل ثلاث مرات قبل نهاية الشوط الأول.

وحرم الحارس ألبان لافونت مهاجم باريس سان جيرمان ادينسون كافاني من التسجيل بانقاذ رائع في الدقيقة 30.

وقابل بعد ذلك كافاني كرة عرضية من مكسويل عقب تحرك جيد؛ لكن لافونت أبعد ضربة رأس مهاجم أوروغواي في الدقيقة 41.

وبعد ثلاث دقائق أخرى أبعد المدافع كريستوفر جوليان ضربة رأس أورييه من على خط المرمى.

وكان تولوز الفريق الأقوى في بداية الشوط الثاني ونفذ "بوديجر" بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 48 بعد مخالفة من "أورييه" ضد أولا "تويفونن" داخل المنطقة ليحصل على الانذار الثاني.

وفي الدقيقة 57 شارك "خافيير باستوري" بدلا من البرازيلي "لوكاس مورا"؛ لكنه لم يترك إلا أثرا قليلا.

وأكد دورماز انتصار تولوز قبل 11 دقيقة على النهاية بعدما تفوق على الحارس ألفونس اريولا من مدى قريب بعد تمريرة خاطئة من تياجو موتا.

وسينتزع موناكو – الذي مني بهزيمته الأولى على يد نيس يوم الأربعاء – القمة إذا هزم انجيه اليوم السبت.

