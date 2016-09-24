شاهد: العثور على جثة ممثل بمنزل مُحاوِر تلفزيوني كندي

ذكرت الشرطة ومقدم البرنامج الحواري التلفزيوني الكندي جورج سترومبولوبولوس يوم الجمعة أن ممثلاً عُثر عليه ميتاً وأنه قتل فيما يبدو في المنزل المستأجر للمقدم التلفزيوني في حي هوليوود هيلز في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقالت نورما إيسنمان، وهي متحدثة باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، إن جثة ريتشارد هونغ (41 عاما) عثر عليها الضباط إثر تلقيهم معلومات عن سطو مسلح في المنزل وذلك بعد وقت قليل من الساعة 9 بتوقيت غرينتش.

وقالت إيسنمان إنه تم إصدار توجيهات للضباط للتوجه إلى ذكر ضحية فيما يبدو لجريمة قتل، مضيفة أن شهوداً قالوا إنهم رأوا مشتبهاً به يفر من المنطقة على قدميه وإن المشتبه به ماز ال طليقاً حتى مساء الجمعة.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقلاً عن متحدث باسم الطبيب لشرعي إن الضحية تعرض لصدمة في الرأس على ما يبدو.

وقال سترومبولوبولوس في تغريدة له على تويتر "لدي فقط تفاصيل قليلة لكن يبدو أنها نتجت عن اقتحام، فالضحية كان صديقاً عزيزاً لي وكان يقيم في مكاني عندما كنت بعيداً، أنا حزين".

ومن المعروف أن سترومبولوبولوس (44 عاماً) يقدم برنامجاً حوارياً على محطة "سي بي سي" الكندية ويطلق عليه اسم "سترومبولوبولوس هذا المساء".

وولد ريتشارد هونغ في شيكاغو، ودرس التمثيل، وعُروف بحب الموسيقى وركوب الأمواج وحب السفر.