دعوى قضائية ضد ياهو بعد سرقة معلومات 500 مليون حساب

رفع مستخدم لموقع ياهو دعوى قضائية ضد الشركة اليوم الجمعة يتهمها بالإهمال الجسيم بعد يوم من إعلانها أن متسللين سرقوا معلومات تخص 500 مليون حساب على الأقل في 2014.

ورفع رونالد شوارتز وهو من ولاية نيويورك الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا نيابة عن كل مستخدمي ياهو في الولايات المتحدة الذين سرقت معلوماتهم الشخصية. وتطالب الدعوى بتعويضات لم يكشف عنها.

كانت ياهو أعلنت الخميس أن معلومات خاصة بنحو 500 مليون من حسابات مستخدميها سرقت من شبكتها في 2014 من جانب من قالت إنه "طرف ترعاه دولة".

وأضافت الشركة أن البيانات المسروقة تشمل أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وتواريخ الميلاد وكلمات المرور المجزأة لكنها قد لا تشمل كلمات مرور غير محمية أو بيانات الدفع ببطاقات الائتمان أو المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية.

