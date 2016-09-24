تيد كروز يتراجع ويعلن تأييد خصمه السابق دونالد ترامب

تيد كروز ودونالد ترامب (أسوشيتد برس)

في تغير مفاجئ، صرّح السناتور الأميركي تيد كروز، الجمعة، أنه سيصوت لخصمه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دونالد ترامب، وذلك بعد شهرين على رفضه القيام بذلك ما أثار استنكاراً خلال المؤتمر العام للحزب.

وكتب كروز، في بيان نشره على فيسبوك "بعد أشهر عدة من التفكير والصلاة قررت أنني سأصوت يوم الاقتراع لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب".

وتابع كروز "قبل عام تعهدت دعم مرشح الحزب وها انا اليوم أفي بالتزامي"، مضيفاً "إذا لم تكونوا راغبين في تولي هيلاري كلينتون الرئاسة، أشجعكم على التصويت له".

يشكل قرار كروز تغييراً ملفتاً بعد حملة الانتخابات التمهيدية التي شهدت تبادل اتهامات وشتائم بين المتنافسين.

وكان كروز وهو سناتور من ولاية تكساس وأحد المفضلين لدى حركة حزب الشاي المحافظة أحد آخر المرشحين الجمهوريين الذين انسحبوا من أمام ترامب في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، في مايو/آيار المنصرم.

وخلال المؤتمر العام للحزب الجمهوري في كليفلاند توقع كثيرون أن يقوم كروز بدعم ترامب إلا أنه دعا المشاركين إلى التصويت "بما تمليه عليهم ضمائرهم" في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني وسط هتافات معادية.

وخلال المعركة الأولية الساخنة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري أهان ترامب زوجة كروز هيدي بسبب مظهرها.

كما أشار ترامب إلى أن والد كروز كانت له صلة باغتيال الرئيس جون إف.كنيدي مما دفع كروز إلى التنديد بترامب بوصفه "مريضاً بداء الكذب".

وفي يوليو/تموز قال ترامب "لا أريد تأييده"، لكنه قال في بيان يوم الجمعة إنه لشرف كبير أن يحظى بتأييد كروز.

وقال ترامب في بيانه "لقد خضنا معركة وكان خصماً قوياً ولامعاً، أتطلع إلى العمل معه لسنين طويلة لإعادة أمريكا عظيمة مجدداً".