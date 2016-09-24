بالصور: حملة فلسطينية لمقاطعة "فيسبوك" لمدة ساعتين

أطلق نشطاء ومغردون حملة تدعو للانضمام والمشاركة في إيقاف النشر والتفاعل على صفحات وحسابات موقع فيسبوك يوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول لمدة ساعتين من الساعة الثامنة وحتى العاشرة حسب توقيت القدس المحتلة ردًا على استهداف "فيسبوك" لعدد من الحسابات والصفحات الفلسطينية، بحسب النشطاء.

ودشن الداعون إلى الحملة هاشتاج #FBCensorsPalestineلمتابعة أخبار الحملة ولزيادة أعداد المتفاعلين معها.

وقال نشطاء إن إدارة "فيسبوك" أغلقت صفحات فلسطينية خاصة بمواقع ووكالات أنباء إخبارية ومسؤوليها، دون سابق إنذار أو تنويه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية وقعت اتفاقا مع إدارة فيسبوك يقضي بمراقبة المحتوى الفلسطيني على الصفحات والحسابات الشخصية بالموقع، وحذف كل ما يزعج السلطات "الإسرائيلية" من منشورات وصفحات وحسابات.

واعتبر مراقبون فلسطينيون أن هذا الاتفاق يعني "مطاردة الاحتلال للفلسطينيين على أرضهم وفي الفضاء الإلكتروني".

وتلقي حكومة الاحتلال اللوم على ما تصفه بالتحريض الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي في تصاعد العمليات ضد الاحتلال داخل الأراضي المحتلة.