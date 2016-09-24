الاتحاد القطري يعين فوساتي مدربا لمنتخبه الأول

خورخي فوساتي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم السبت رسميا الانفصال بالتراضي عن دانييل كارينيو مدرب المنتخب الأول القادم من أوروغواي والاتفاق مع مواطنه خورخي فوساتي مدرب الريان بطل دوري المحترفين لتولي المسؤولية خلفا له.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم "الاتحاد القطري يعلن انتهاء العلاقة مع السيد دانييل كارينيو مدرب المنتخب الأول بطريقة ودية بعد أن كان قد تم استعراض مسيرة الفريق في المرحلة السابقة بين الطرفين.

وأضاف البيان "بالمقابل تم الاتفاق اليوم مع السيد خورخي فوساتي ليقود المنتخب الوطني في المرحلة القادمة علما بأن القرارين كانا قد اتخذا قبل عدة أيام.

"يأتي تأجيل (إعلان) التفاوض مع فوساتي لإفساح المجال أمامه لقيادة فريقه الريان في الجولة الثانية من دوري النجوم وللاعبي المنتخب كي يركزوا مجهوداتهم مع أنديتهم."