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الاتحاد القطري يعين فوساتي مدربا لمنتخبه الأول

24/9/2016

خورخي فوساتي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم السبت رسميا الانفصال بالتراضي عن دانييل كارينيو مدرب المنتخب الأول القادم من أوروغواي والاتفاق مع مواطنه خورخي فوساتي مدرب الريان بطل دوري المحترفين لتولي المسؤولية خلفا له.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم "الاتحاد القطري يعلن انتهاء العلاقة مع السيد دانييل كارينيو مدرب المنتخب الأول بطريقة ودية بعد أن كان قد تم استعراض مسيرة الفريق في المرحلة السابقة بين الطرفين.

وأضاف البيان  "بالمقابل تم الاتفاق اليوم مع السيد خورخي فوساتي ليقود المنتخب الوطني في المرحلة القادمة علما بأن القرارين كانا قد اتخذا قبل عدة أيام.

"يأتي تأجيل (إعلان) التفاوض مع فوساتي لإفساح المجال أمامه لقيادة فريقه الريان في الجولة الثانية من دوري النجوم وللاعبي المنتخب كي يركزوا مجهوداتهم مع أنديتهم."

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