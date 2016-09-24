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اعتقال امرأة فرنسية بتهمة السعي للانضمام إلى تنظيم الدولة

24/9/2016

شرطي فرنسي – أرشيفية

اعتقلت قوات الفرنسية آن كلاين "41" عاما وهي شقيقة "الجهادي" "فابيان كلاين" بتهمة السعي للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة في سوريا، حسبما أفاد مصدر قضائي السبت.  

ووجهت الى آن كلاين تهمة الانضمام إلى مجموعة "إرهابية إجرامية". وكان القضاء الفرنسي وجه التهمة نفسها الخميس إلى زوجها محمد عمري التونسي الجنسية وأودع الحبس أيضا.

ونقلت آن كلاين مع زوجها وأولادهما الأربعة الثلاثاء من تركيا إلى فرنسا بمواكبة أمنية.

وكانت السلطات التركية اعتقلت العائلة في تموز/يوليو 2016 على الحدود التركية السورية ووضعتهم قيد الاحتجاز حيث أثبتت التحقيقات الأولية لاحقا أن هذه العائلة عزمت في آب/أغسطس 2015 على التوجه إلى سوريا.

وأفرج عن الابن البكر البالغ السادسة عشرة وسلم مع أشقائه الثلاثة القصر إلى الجهات المختصة لرعايتهم، بحسب المصدر القضائي نفسه.

وكان فابيان كلاين (37 عاما) اعتنق الإسلام وسجل التسجيل الصوتي الذي تبنى فيه تنظيم الدولة اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى.

واتخذت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة بعد تعرضها لهجمات دامية أوقعت عشرات القتلى والجرحى أخرها حادث دهس نفذه شخص بشاحنته لعشرات خلال احتفال بمدينة نيس.

ويعتقد أن عدد من عناصر تنظيم الدولة في سوريا من جنسيات أوروبية وأمريكية انتقلوا إلى سوريا للعمل مع التنظيم.

وتتعاون السلطات التركية مع الدول الأوربية للحد من انتقال تلك العناصر من أوربا إلى الأراضي السورية مرورا بالحدود التركية.

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