ياهو: سرقة نصف مليار حساب بريد إلكتروني

قالت شركة ياهو إن قراصنة سرقوا معلومات حساسة تخص أكثر من 500 مليون حساب لديها، فيما يعد أكبر عملية اختراق لبيانات بريد إلكتروني على الإطلاق.

ومن شأن هذا الاختراق الضخم، الذي بدأ منذ عام 2014 وكشف عنه أمس الخميس، أن يفاقم من مشكلات الشركة القائمة بالفعل، في ظل خسارتها لملايين المستخدمين، وانخفاض عوائد الإعلانات، لصالح منافسيها غوغل وفيس بوك.

وتواجه الشركة تراجعا كبيرا في عدد مستخدمي بريدها الإلكتروني؛ ففي يوليو/تموز الماضي بلغ عدد مستخدمي بريد ياهو 161 مليون شخص حول العالم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بعام 2014.

وفي المقابل شهدت شركة غوغل زيادة في أعداد مستخدمي بريدها الإلكتروني بنسبة 9 %أي بنحو 429 مليون حساب بريد خلال نفس الفترة.

وقال بيتر تيرنر، الخبير في الأمن الإلكتروني، إن شركة ياهو أصابت بإبلاغ المستخدمين بشأن الاختراق، لكنه حذر من أن التهديد سيظل قائما بالنسبة لياهو وغيرها من شركات البريد الإلكتروني.