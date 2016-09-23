شاهد: راكب يضرب سائق حافلة ويتسبب في حادث مروع في إسطنبول

أظهرت كاميرات المراقبة في حافلة بمدينة إسطنبول التركية اعتداء أحد الركاب على سائق الحافلة أثناء سيرها ما أدى إلى انحراف الحافلة عن مسارها واصطدامها بالسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس.

وتظهر الكاميرا شجارا بين أحد الركاب والسائق قبل انطلاق الحافلة قبل أن يتدخل عدد من الركاب وينهوا الشجار ويتحرك السائق بالحافلة.

لكن الراكب يعود بعد قليل ويعتدي على السائق بمظلة ما يؤدي إلى انحراف الحافلة عن الطريق واصطدامها بالسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية فقد وقع الحادث في حي أجي بادم في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الجمعة.

وأسفر الحادث عن إصابة نحو 11 شخصا، وأظهرت لقطات للحادث تضرر الحافلة بشدة وتحطم عدد من السيارات التي دهستها الحافلة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الشرطة احتجزت الراكب الذي اعتدى على السائق.