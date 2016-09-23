شاهد: حارس مرمى يعتدي بوحشية على مهاجم بعد مراوغة قوية

اعتدى علي صقر حارس مرمى فريق "الإمارات" بوحشية على مهاجم فريق العين خلال مباراة كرة القدم وذلك بسبب مراوغة جعلت حارس المرمى يزحف على الأرض مرتين.

ووجه "صقر" حارس فريق "الإمارات" الإماراتي ضربتين قويتين لمهاجم فريق العين الإماراتي، دانيلو اسبريا خلال مباراة جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وراوغ الكولومبي اسبريا مهاجم فريق العين، الحارس بشكل استعراضي مرتين قبل نهاية المباراة بدقائق، الأمر الذي أثار الحارس ودفعه لتوجيه ضربة بالكوع للمهاجم الكولومبي، ثم داس عليه بقدمه أمام الحكم بعد أن أشهر له البطاقة الحمراء.

ولم يتمالك حارس المرمى أعصابه بعد خروجه من الملاعب، حيث التقطت الكاميرات لقطات له وهو يحطم مقاعد ويضربها في الحائط خلال محاولة إداري فريقه إخراجه من الملعب.

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز العين بنتيجة (5-2)، بينما تذيل الإمارات الترتيب بعد خسارته الثانية أمام الأهلي في الجولة الافتتاحية.