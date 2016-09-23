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شاهد: انتشال رضيعة على قيد الحياة تحت الأنقاض في حلب

23/9/2016

أظهرت لقطات فيديو حُملت على الإنترنت اليوم الجمعة (23 سبتمبر/أيلول) طفلة رضيعة يجري انتشالها وهي على قيد الحياة من وسط الأنقاض تحت حطام بناية منهارة في حلب.

وتظهر اللقطات أشخاصا مدنيين يحاولون إخراج "الرضيعة" التي غطى التراب والحطام جسدها.

وجاءت هذه اللقطات في الوقت الذي تعرضت فيه حلب لقصف مكثف بطائرات حربية تشن بعضا من أعنف الضربات الجوية على الأجزاء الخاضعة لسيطرة المعارضة من المدينة.

واستهدفت طائرات حربية مناطق المعارضة بحلب في ثاني أيام القصف العنيف بعدما أعلن الجيش السوري عن بدء عملية للسيطرة على كامل المدينة.

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