شاهد: ارتفاع قتلى غرق مهاجرين بمصر إلى 166

قال مسؤول محلي إن عدد قتلى غرق قارب كان يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل المصرية ارتفع اليوم الجمعة إلى 166.

وقال إبراهيم الشيمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد في محافظ البحيرة الساحلية التي غرق القارب قبالتها "107 جثث انتشلت (الجمعة). العدد ارتفع إلى 166."

وكان محافظ البحيرة محمد سلطان قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن الجثث نقلت إلى مستشفيات في البحيرة ومحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية المجاورتين.

وغرق القارب الذي كان في طريقه إلى الشواطئ الأوربية في وقت مبكر صباح يوم الأربعاء قبالة قرية برج رشيد بمحافظة البحيرة وعليه مئات المهاجرين غير النظاميين من مصر والسودان والصومال وإريتريا.

وكانت النيابة العامة في رشيد قد أمرت أمس الخميس بحبس أفراد طاقم القارب الناجين -وعددهم أربعة- لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكان المهاجرون قد استقلوا القارب من شاطئ في محافظة كفر الشيخ المجاورة. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وقالت مصادر في محافظة البحيرة إن 169 من ركاب القارب نجوا منهم سبعة يتلقون العلاج في المستشفى الحكومي برشيد.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال إن كل الموارد الممكنة ستوجه لبعثة الإنقاذ، وإن المسؤولين عن الحادث لا بد وأن يقدموا للعدالة.

لكن نشطاء مصريين ألمحوا إلى مسؤولية قوات حرس الحدود بالجيش المصري عن غرق القارب بعدما قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان إن قوات حرس الحدود "نجحت في إحباط محاولة هجرة غير شرعية" بمحافظة البحيرة.



ونشر أهالي الضحايا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح عمليات انتشال الجثث وتجمهر ذويهم للتعرف على جثمانهم.