شاهد: إيطاليا تحيي "يوم الخصوبة"

أحيت إيطاليا "يوم الخصوبة" وسط دعوات حكومية للمواطنين لزيادة أعداد المواليد بعدما وصل معدل المواليد في البلاد إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما.

وشهدت إيطاليا العام الماضي مولد 500 ألف طفل فقط، وتشهد انخفاضا في أعداد المواليد للعام الخامس على التوالي.

وتضمن يوم الخصوبة، الذي تحييه إيطاليا للمرة الأولى، ندوات وحملات عامة ومعارض تهدف إلى التشجيع على زيادة أعداد المواليد الجدد.

وحثت وزيرة الصحة بيتريس لورينزن الشباب على الاهتمام بصحتهم التناسلية والحرص على إنجاب أكثر من طفل لتجنب حدوث نقص في السكان خلال الأجيال المقبلة.

وحذرت لورينزن في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية من أنه إذا لم يتم وقف الانخفاض المتواصل في معدلات الولادة، فإن أعداد المواليد قد تصل إلى أقل من 350 ألف طفل سنويا خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهو عدد يقل بنسبة 40% عن عدد المواليد عام 2010.

لكن هذه الحملة قوبلت باحتجاجات واسعة طالبت الحكومة بمواجهة معدلات البطالة المرتفعة والاهتمام بأنظمة رعاية المرأة الحامل.

وشكا عدد من المحتجين من اتساع الفجوة بين الدخول المنخفضة وارتفاع أسعار الإيجارات، وقالوا إنه من الصعب عليهم الإنجاب في ظل هذه الظروف الاقتصادية.