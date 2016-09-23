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"تويتر" تبدأ محادثات لبحث بيع الشركة

23/9/2016

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن شركة "تويتر" بدأت محادثات مع عدة شركات تكنولوجيا لبحث بيع الشركة في الوقت الذي تعاني فيه من أبطأ نمو في الإيرادات منذ أن طرحت في البورصة عام 2013.

وكانت شبكة سي.إن.بي.سي ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تسمها أن "تويتر" تجري محادثات مع شركات من بينها جوجل -التابعة لألفابت- وسيلز فورس وأنها ربما تتلقى عرضا رسميا قريبا.

ولم يتسن الاتصال بـ"تويتر وألفابت" على الفور للحصول على تعليق في حين امتنعت سيلز فورس عن التعليق.

وارتفعت أسهم "تويتر" أكثر من 20 بالمئة إلى 22.46 دولار للسهم اليوم الجمعة بعد نبأ محادثات البيع لتسجل أكبر ارتفاع يومي منذ أول يوم لتداول أسهمها في 2013.

وقال علي مغربي المحلل لدى مورنينج ستار إن شركة "ألفابت" ستكون أفضل من يستحوذ على "تويتر" كونها لم تتمكن حتى الآن من اقتحام مجال وسائل التواصل الاجتماعي بنفسها رغم بذل جهود كبيرة في ذلك الاتجاه.

وتتوقع مورنينج ستار شراء "تويتر" مقابل 22 دولار للسهم.

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