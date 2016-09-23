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إيران تعلن اكتفاءها من القمح وتأمل تصديره قريبا

23/9/2016

مزارع إيراني يجني القمح- غيتي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده صارت مكتفية ذاتيا من القمح وتهدف إلى تصديره في الأشهر المقبلة.

وقال روحاني، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس "شهدنا عاما جيدا دفع إيران إلى التوقف عن استيراد القمح. نخطط لتصدير القمح في الأشهر المقبلة."

وكانت إيران من كبار مستوردي القمح في السنوات الأخيرة في وقت استهدفت فيه البلاد ضمان إمدادات الغذاء المحلية لكن احتياجاتها اختلفت لأسباب منها عدم انتظام الإنتاج المحلي.

وفي يونيو/حزيران قالت وزارة الزراعة الإيرانية إنه تم شراء 4.2 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام بما يمثل زيادة تقارب 20 بالمئة عن مشتريات الفترة نفسها من العام الماضي.

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