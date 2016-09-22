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وفاة 17 ألف شخص جوعا في الهند

22/9/2016

عشش الفقراء في مناطق بالهند

أفاد مسئول هندي الخميس بوفاة  أكثر من 17 ألف شخص جوعا خلال العام المالي (2015-2016) في ولاية ماهاراشترا بوسط الهند.

وقال القاضي سفابنا جوشي، المسؤول عن التحقيق في هذا الموضوع، "توفي أكثر من 17 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال بسبب الجوع، والجوع في زماننا المعاصر مسألة جدية جدا، وعلى سلطات الولاية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة".

من جانبها، طالبت محكمة مومباي العليا السلطات المحلية بتقديم معلومات عن كيفية صرف الأموال التي خصصت بغية رفع مستوى المعيشة لقبائل ولاية "ماهاراشترا" الهندية، مناشدة السلطات بتحسين ظروف عمل الأطباء الذين يعملون في مناطق إقامة القبائل.

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