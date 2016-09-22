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غياب ميسي 3 أسابيع للإصابة وبرشلونة يمدد لـ"بوسكيتس"

22/9/2016

إصابة ميسي في مباراة الأربعاء

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن غياب مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، "بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا".

ووفقا لموقع النادي على شبكة الإنترنت، "ليونيل ميسي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، وسيغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع".

وبذلك، سيغيب "ميسي" عن مباراتي "سبورتنغ خيخون"، و"سيلتا فيغو" في الدوري الإسباني (الليغا)، إضافة إلى مواجهة "بروسيا مونشنغلادباخ" الألماني في دوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب عن المنتخب الأرجنتيني في مباراتي "بيرو وباراغواي" في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا عام 2018.

وخرج "ميسي" مصاباً في الدقيقة 59 من مباراة فريقه أمس الأربعاء، ضد "أتلتيكو مدريد" ودخل مكانه التركي "أرضا طوران"، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وعلى صعيد التعاقدات أعلن برشلونة أن لاعب خط وسطه الإسباني الدولي سيرخيو بوسكيتس مدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية تنتهي في 2021 .

وقال بوسكيتس "28 عاما" :"أشعر بسعادة طاغية لاستمراري مع نادي حياتي.  أتمنى إنهاء مسيرتي الكروية هنا… لنأمل في مواصلة الفوز بالألقاب.  برشلونة لديه فلسفة تختلف عن أي ناد آخر".

ويتضمن العقد الجديد لبوسكيتس بندا يتيح تمديد العقد حتى 2023 بناء على  المباريات التي يخوضها اللاعب.

وحصل بوسكيتس ، نجل حارس مرمى سابق لفريق برشلونة ، على فرصة المشاركة مع الفريق الأول للنادي في 2008 تحت قيادة المدرب الأسبق جوسيب  غوارديولا.

وفي ظل تميزه بالأداء التخطيطي وإجادته اتخاذ المواقع الجيدة في الملعب والتي تخدم طبيعة مركزه وكذلك التمرير الدقيق ، ساعد بوسكيتس الفريق في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وكذلك الفوز بستة ألقاب في الدوري الإسباني كما خاض معه نحو 250 مباراة.

وخاض بوسكيتس 90 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني وساعد الفريق على الفوز بلقبي كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا (يورو 2012) .

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