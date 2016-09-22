شاهد: 3 أدوار لـ"أم السينما المصرية" في ذكرى وفاتها

"مدام، تسمحيلي بالرقصة دي؟ .. حد حايشك يا خويا؟ ما ترقص، يخيبك.. كده طب بس أروح أتحزم وأجيلك" مشهد فكاهي لا ينسى من فيلم "سيدة القصر" بين الفنانين الراحلين استيفان روستي وفردوس محمد التي تحل اليوم ذكرى وفاتها الـ55.

وتعد فردوس محمد إحدى أهم الفنانات اللائي قدمن دور الأم بجدارة حتى أطلق عليها لقب "أم السينما المصرية"، ولدت فردوس عام 1906 في حي المغربلين بالقاهرة ونشأت يتيمة، وتزوجت وطُلقت قبل دخولها عالم التمثيل.

انضمت إلى فرقه عبد العزيز خليل وقدمت أول عمل مسرحي لها على الإطلاق عام 1927 في مسرحية "إحسان بك"، وعلى مدار مشوارها الفني عرفت بأداء دور الأم بمختلف تنويعاتها وتوليفاتها، رغم أنها لم تنجب أبداً.

الفنانة المصرية الراحلة فردوس محمد

تزوجت فردوس محمد للمرة الثانية ولكن بطريقة غريبة، حيث انقلب التمثيل إلى حقيقة ففي أحد العروض المسرحية الفكاهية كان يتطلب السفر خارج البلاد وكان القانون المصري آنذاك لا يسمح السفر لغير المتزوجات وكانت فردوس تقوم بدور رئيسي في المسرحية.

فاقترح صاحب الفرقة زواج فردوس صورياً من أحد أعضاء الفرقة وهو المونولوجست محمد إدريس الذي طلب منها الزواج فعلياً وبشكل حقيقي بعد انتهاء العرض في إحدى الليالي بفلسطين وتم الاحتفال بالزواج بالفعل واستمر حتى وفاة إدريس بعد 15 عاماً، ولم تتزوج بعده كما لم تنجب، وبعد صراع مع مرض السرطان توفيت في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر عام 1961.

من أبرز أعمال فردوس السينمائية "سيدة القصر، صراع في الميناء، حكاية حب، غزل البنات، سيدة القطار، زوجة من الشارع، عنتر بن شداد، رد قلبي، أين عمري، صوت من الماضي، الملاك الظالم، الهاربة، سلامة في خير، ".

ونستعرض في ذكرى وفاة أم السينما المصرية 3 مشاهد مؤثرة من أدوارها الخالدة، ومنها دورها في فيلم عنتر بن شداد والذي قامت فيه بدور والدة فارس بني عبس "عنترة" وهي الأمَة زبيبة السوداء التي لا يحق لسيد القوم الأبيض الاعتراف بنسب ابنه منها.

استيفان روستي وفردوس محمد من فيلم "سيدة القصر"

وفي الفيلم تظهر قدرات الأم التي يبدو أنها حينما فقدتها في الحقيقة أرادت الاستمتاع بها في فن التمثيل، وجميعنا يتذكر المشهد الذي بُلغت فيه القبيلة بنبأ موت عنترة بالخطأ في بحر الرمال ورد الفعل الاستثنائي للأم والتي أدته بجدارة.

أما المشهد الثاني فمن فيلم "حكاية حب" مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والجميلة مريم فخر الدين، وفيه أدت فردوس دور الأم الكفيفة التي ترى وتسمع وتشعر بأبنائها بقلب الأم، وفيه وضعت فردوس بصمة مختلفة للأم.

وجميعنا تأثر بفردوس محمد وهي ترد على العندليب الأسمر بقولها: "أحمد.. انت وسمير عنيا اللي بشوف بيها يا ابني"، ثم لهفة الأم حين تسمع كغيرها عبر أثير الإذاعة بنبأ خضوع ابنها الفنان المشهور لعملية جراحية خطيرة.

المشهد الثالث من فيلم أين عمري مع ماجدة ويحيى شاهين، وهذا الفيلم اجتمعت فيه أشهر أُمَّين في السينما المصرية أمينة رزق والدة ماجدة، وفردوس محمد الدادة، مع العملاق زكي رستم، وفي هذا الفيلم طغى دور فردوس محمد على البطلة أمينة رزق التي كانت تسعى وراء المال فتزوج ابنتها القاصر لرجل أكبر من والدها سناً.

في حين يتفوق أداء الدادة التي تعتبرها البطلة أمها الثانية حين رفضت فكرة زواج الصغيرة من الرجل العجوز الغني، ورغم صغر دورها إلا أن فردوس محمد تألقت في الفيلم ووضعت بصمتها الخاصة لاسيما في مواساتها للبطلة.