شاهد: هاتف محمول يتسبب بدهس 3 أطفال في ساحة انتظار!

وقع حادث مأساوي في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، حين انشغلت سيدة مهملة بالنظر إلى شاشة هاتفها الجوال بدلاً من التركيز في قيادة السيارة، فدهست بالخطأ 3 أطفال كانوا يلعبون في ساحة لانتظار السيارات.

وبثت قناة CCTV News الصينية، مقطعاً مصوراً للحادث، ولحسن الحظ فإن إصابات الأطفال الثلاثة لا تهدد الحياة، في حين ألقت الشرطة القبض على السيدة ووجهت لها تهمة التهور في القيادة، وغرَّمَتها مبلغ 200 يوان (30 دولاراً) بسبب الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.

ويحظر القانون الصيني استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وتسعى الحكومة إلى تشديد العقوبات نظراً لتزايد الحوادث التي تتسبب فيها الهواتف المحمولة، وبدأت شنغهاي باستخدام كاميرات مراقبة على الطريق لتسجيل السائقين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن السائق الذي يستخدم جهاز الجوال أثناء القيادة من معرض 4 مرات لوقوع حادث، مؤكدة خطر السلامة من وراء الانشغال بالهواتف أثناء السير بالمركبات على الطريق، فضلاً عن سلوك القيادة.