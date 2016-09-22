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شاهد: مسرحية بلغة الإشارة للصم والبكم في مصر

22/9/2016

قدّم مجموعة من الشباب المصري من بينهم 8 من الصم والبكم و6 ممثلين محترفين مسرحية بلغة الإشارة أسموها "العطر".

وتعد مسرحية العطر العمل الفنيّ الأوّل الّذي يتناول معاناة الصمّ والبكم وتتناول مشاكل تلك الفئة في المجتمع وهمومها.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 5 ملايين في مصر من الصم والبكم.

وقال مخرج العرض محمّد علام إن العرض يعتبر العرض المسرحيّ الأوّل الّذي يشارك فيه ممثّلون محترفون متكلّمون مع ممثّلين من الصمّ والبكم، مؤكّداً أنّ فكرة المسرحيّة جاءته عندما لفت نظره عدد الصمّ والبكم في مصر، والّذي يصل إلى 5 ملايين مواطن. ورغم ذلك، لم يهتمّ الفنّ بكلّ أنواعه سواء أكان المسرح أم السينما بهم، رغم كثرة عددهم".

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