شاهد: مرحاض من الذهب في نيويورك!

في متحف سولومون آر غاغنهايم بنيويورك، وصل المرحاض "كولر" المصنوع من الذهب وتم تركيبه في دورة مياه متواضعة بالطابق الخامس، وهو منحوتة من إبداع الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان (55 عاماً)، في تمثيل فاحش للثروة وعدم المساواة.

وبحسب صحيفتي نيويورك تايمز ونيويورك بوست، فإن المرحاض ( وهو من الذهب عيار 18 قيراطاً) وصل إلى المتحف منتصف الشهر الجاري رغم أن المنحوتة كان من المتوقع أن تصل قبل عدة أشهر؛ لكن عملية صناعة المنحوتة كانت صعب للغاية وكانت تتم تحت إجراءات مشددة في أحد مسابك فلورنسا، في حين كان تركيبها من أسهل ما يكون.

ويُعرَف كاتيلان بأنه أحد أشهر الفنانين في دعاباته، كما أن منتجاته هي من أغلى المصنوعات في المزادات العلنية، لكنه يأمل ألا ينظر الناس إلى منحوتته "المرحاض" كدعابة، فهي تمثل التهكم الغريب من عدم المساواة والثروة الفاحشة، كما اعتبرها هدية لرواد المتحف لمشاهدة شيء مختلف شديد الجمال وبعيد عن الخيال، ولم يُعلن عن كلفة المنحوتة الذهبية المتوهجة.