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شاهد: لبنانيون يحاربون تعاطي المخدرات بصناعة الدمى

22/9/2016

في قرية كفررمان بجنوب لبنان تشارك مجموعة من المتطوعين الشبان في دورة فنون وحرف يدوية.

نساء شابات يصنعن الدمى بهدف تعزيز وزيادة الوعي الاجتماعي وتمكين الناس من مناقشة الموضوعات الشائكة مثل تعاطي المخدرات في المجتمع.

وتستهدف ورشة العمل بشكل أساسي الشباب في القرية بمشاركة الكثير الشابات في هذا الجهد، ويتولى المتطوعون صناعة الدمى وتقديمها.

وتأتي ورش العمل هذه في إطار مجموعة أوسع من المشاريع تحت اسم ‘نبدأ من هنا" وتتضمن ورش عمل باستخدام الدمى فضلا عن أنشطة رياضية ومحاضرات كل هذا ضمن حملة لمكافحة تعاطي المخدرات.

ويقول مركز سكون اللبناني لعلاج الإدمان إنه تم إلقاء القبض على 5440 شخصا بتهمة تعاطي المخدرات في العامين الماضيين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما.

ويضيف أيضا أن 15 في المئة من الشباب تحت سن 16 في لبنان يعرفون شخصا يتعاطى المخدرات.

ويتم تنظيم هذه المبادرة التي يمولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على يد بلدية كفررمان بالتعاون مع مؤسسات مختلفة في القرية.

وتقول إحدى المشاركات في حلقة العمل وتدعى روزان حمزة إن الدمى ساعدتها هي وآخرين غيرها في توصيل صوتها والتعبير عن مشاعرها.

وأصبح استخدام الدمى في العلاج والإرشاد أداة شائعة بشكل متزايد وينظر إليه كثير من المعالجين على أنه أكثر من مجرد كونه شكلا من أشكال الترفيه.

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