شاهد: قصة حب بين لاعبين في أولمبياد ريو تنتهي بالزواج

أعلنت لاعبة تنس الطاولة اليابانية آي فوكوهارا التي فازت بميدالية أولمبية، واللاعب التايواني تشانغ هونغ تشيه زواجهما.

وبدأت فوكوهارا (27 عاما) ممارسة تنس الطاولة وهي في الثالثة من عمرها واكتسبت شهرة في اليابان لنبوغها في اللعبة منذ نعومة أظافرها، لكن شعبيتها تخطت حدود البلد الآسيوي.

وبفضل تحدثها اللغة الصينية ومشاركتها في الدوري الممتاز الصيني، اكتسبت فوكوهارا قاعدة جماهيرية كبيرة في مناطق أخرى بشرق آسيا حيث يطلق عليها "الدمية اليابانية".

وأبلغ تشانغ (27 عاما) – الذي شارك هو الآخر في أولمبياد ريو دي جانيرو – الصحفيين في طوكيو: "تقدمت لخطبتها بعد أولمبياد ريو عندما سنحت لي الفرصة".

وقال: "فيما يتعلق بالطريقة التي عرضت عليها الزواج.. منحتها مفتاحًا وكان الأمل يحدوني في أن تكون مالكة لمنزلنا".

وكانت المشاركة الأولى لفوكوهارا في الأولمبياد في دورة 2004 عندما كانت في سن 15 عاما.

وفي أولمبياد بكين 2008 حملت فوكوهارا العلم الياباني في حفل الافتتاح، وكانت عضوا في الفريق الذي فاز في دورة لندن 2012 بأول فضية في منافسات تنس الطاولة.

واستعرض الثنائي خاتمي الخطبة اللذين صنعا خصيصا وهما من تصميم تشانغ على شكل كرات تنس الطاولة. وقالت فوكوهارا التي فازت ببرونزية في أولمبياد ريو: "لقد تأثرت للغاية عندما تقدم لخطبتي.. لذا فلا أتذكر ماذا كان ردي.