شاهد: فنانة من غزة ترسم معالم فلسطين بالحنّاء

وجدت فنانة فلسطينية استخداما جديدا للحناء غير التجميل، حيث تستخدم الفنانة فاطمة الغول الحناء لعمل رسوم مذهلة للمواقع ذات الأهمية التاريخية والدينية في فلسطين المحتلة.

وتستخدم الغول (36 عاما)، التي تعيش في قطاع غزة، قمعا ورقيا مملوءا بالحناء لرسم المعالم التاريخية والدينية على القماش باعتبار ذلك وسيلة للتعبير عن أفكارها ورؤاها حول القضية الفلسطينية.

وتقول فاطمة الغول: "طبعا يعني بما إنه هي الحناء تراث وثقافة.. اخترنا نقش هذه المدن الفلسطينية بالحناء لأنها لون الحناء أقرب لون إلى لون الطين.. رسمت المدن الفلسطينية بالذات أو المخيمات لأن مشروعنا مرتبط بألبوم قضية الوطن فلسطين.. هذا الألبوم يتحدث عن المدن.. المخيمات الفلسطينية منذ الزمن القديم."

وتستخدم فاطمة الحناء في الرسم منذ ثماني سنوات.

وتعمل فاطمة بشكل وثيق مع سهيل عطا الله الذي يشرف على مشروعها ويقوم بتسويق لوحاتها التي تباع مقابل يتراوح بين 500 و2000 دولار للوحة الواحدة.

وتقول الفنانة الفلسطينية إنها تحاول أن تنتج بغزارة لكنها تواجه نفس العقبات مثلها مثل الآخرين الذين يعيشون في غزة بما في ذلك نقص مواد الطلاء وانقطاع الكهرباء المستمر.

ويتسبب انقطاع الكهرباء في تعطل الحياة اليومية في غزة ويصيب الأعمال التجارية بالشلل.

وتخفض الكثير من المتاجر ساعات العمل لتوفير النفقات وتضطر الأسر إلى إعادة جدولة الأحداث الاجتماعية بحيث تتواءم مع ساعات وجود التيار الكهربائي.

وتعمل فاطمة من أجل إقامة معرض في عام 2020 تحت عنوان "الأرض والحناء" يركز بوجه خاص على محنة الفلسطينيين وقضيتهم.